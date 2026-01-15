Chiapas y Puebla aprehenden a presunto responsable de homicidio calificado: FGE

– Fue entregado a Agentes Investigadores adscritos a la FGE Puebla

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Puebla, ejecutaron un mandamiento judicial en contra de Isidro “N”, como presunto responsable del delito de homicidio calificado en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Erick “N”, por hechos ocurridos en el estado de Puebla.

El imputado, quien fue aprehendido sobre el tramo carretero Central Oriente de la colonia Benito Juárez en Villaflores, fue entregado a Agentes Investigadores adscritos a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que lo trasladen y sea puesto a disposición ante el órgano jurisdiccional requirente.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación con instancias de otros estados, para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz con Cero Impunidad.