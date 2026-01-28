FGE se fortalece con profesionistas que se suman a la misión de garantizar la paz: Fiscal General

– Se abrirán 80 plazas para la AIIM; 35 para Analistas Técnicos Especializados; 45 para Fiscales de Ministerio Público y 40 para Secretarios de Acuerdos

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y el Subsecretario del Servicio Nacional de Empleo en Chiapas, Marco Antonio Cancino González, encabezaron el inicio de la Conexión Laboral FGE-SNE, con la finalidad de reclutar a 200 mujeres y hombres para integrarse a la familia de la Fiscalía General del Estado.

Ante jóvenes que respondieron a esta convocatoria abierta de la FGE, Llaven Abarca destacó el respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, “para fortalecer a esta institución con una nueva generación de profesionistas que se sumen a la misión de garantizar la paz y seguridad de las Chiapas”.

Asimismo, reconoció la colaboración del Marco Cancino y del Director General del Centro Estatal de Control de Confianza, José Alonso Llaven Villareal, para garantizar la transparencia en la selección.

Jorge Llaven precisó que la documentación será recibida desde este miércoles y hasta el día viernes, y se abrirán 80 plazas para Agentes de Investigación e Inteligencia Ministerial; 35 para Analistas Técnicos Especializados; 45 para Fiscales de Ministerio Público y 40 para Secretarios de Acuerdos. En el caso de las plazas para AIIM, dijo que tras aprobar el examen de Control y Confianza, deben cursar una Formación Inicial, periodo en el que recibirán una beca mensual para gastos, y al aprobar el curso, causan alta automática.

Por su parte, el Subsecretario del Servicio Nacional de Empleo señaló que compartir el campo social dentro de la Fiscalía representa grandes oportunidades. Indicó que la Subsecretaría cuenta con una bolsa de trabajo que permite ofrecer una segunda opción a quienes, por una u otra razón, no logren calificar para estas plazas.

A su vez, José Alonso Llaven Villarreal explicó que el examen de control de confianza permite visualizar quiénes tienen las actitudes para el ejercicio de sus funciones dentro de las corporaciones de Chiapas, y los procesos se realizan conforme al modelo nacional.

Tras calificar como histórica esta convocatoria, la Delegada de la FGR en Chiapas, María Eugenia García Macías, exhortó a las y los aspirantes a comprometerse con la institución. Se sumó la presidenta del Voluntariado de la FGE, Guadalupe Gómez Casanova, que convocó a quienes sean seleccionados a actuar con profesionalismo, honestidad, Cero Corrupción y Cero Impunidad.