La Fiscalía General del Estado, Informa:

La Fiscalía General del Estado desmiente las publicaciones que circulan en redes sociales referentes a un supuesto enfrentamiento en el municipio de Frontera Comalapa. Tras realizar las diligencias de investigación y verificación en la zona, se corroboró que dicha información es falsa. La Fiscalía General del Estado coordina una estrategia operativa de blindaje en toda la región, la cual se encuentra en completa calma.

Por lo anterior, se exhorta a la ciudadanía a no creer ni difundir noticias falsas que únicamente pretenden generar desinformación, temor y alterar la paz social; asimismo, se invita a consultar siempre fuentes oficiales.