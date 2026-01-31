CUMPLIMOS CON USTEDES: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA CARRETERA BAVISPE-NUEVO CASAS GRANDES QUE CONECTA A SONORA Y CHIHUAHUA

Comunicado 45/2026

* La obra carretera reduce el tiempo de traslado entre ambas entidades a una hora y media; tiene una extensión de más de 134 km, representó una inversión de mil 822 mdp y generó 5 mil 466 empleos

Bavispe, Sonora, a 31 de enero de 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, cumpliendo el compromiso que realizó en marzo de 2025 de entregar esta obra que conecta a Sonora y Chihuahua, reduciendo el traslado entre las dos entidades a una hora y media, la cual tuvo una inversión de mil 822 millones de pesos (mdp) y generó 5 mil 466 empleos.

“Nos comprometimos a hacer esta carretera y no hay nada que sea más felicidad para la relación de pueblo y gobierno que cumplir. Así que hoy venimos a decir: cumplimos con ustedes. Es una realidad esta carretera”, expresó.

Recordó que México está viviendo un momento histórico con la llegada de la Cuarta Transformación de la vida pública, que de 2018 a 2024 sacó de la pobreza a 13.5 millones de mexicanas y mexicanos gracias al aumento del salario mínimo y a los Programas para el Bienestar, sin aumentar la inflación y con récord en Inversión Extranjera Directa (IED).

Destacó que para 2026, el Gobierno de México destinará un billón de pesos para dar continuidad a los Programas para el Bienestar, los cuales se fortalecen con la creación de tres nuevos apoyos de su administración: la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que esta obra tiene una longitud de más de 134 kilómetros, de los cuales 18 están en Sonora y 116 km en Chihuahua, con una inversión superior a los mil 822 mdp; durante su construcción, este proyecto generó 5 mil 466 empleos, entre directos e indirectos.



El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, reconoció a la Presidenta de México por cumplir el compromiso que realizó el pasado 30 de marzo de 2025, de concluir esta obra que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador y destacó que además se atiende una demanda histórica de los habitantes de la Sierra de Sonora gracias a la continuidad de la Cuarta Transformación.

