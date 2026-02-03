Museo Arqueológico del Soconusco Conmemora 87 Años del INAH y Refuerza su Vocación Cultural

• Cuenta con cinco salas permanentes: Estelas, Primeros Pobladores, Tolteca, Mexica e Izapa.

Tapachula, Chiapas 3 de Febrero del 2026.– En el marco del 87 aniversario de la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Museo Arqueológico del Soconusco y la Zona Arqueológica de Izapa realizaron actividades conmemorativas orientadas a fortalecer la identidad cultural y acercar el patrimonio histórico a la sociedad.



1 de 4

Juan Carlos Ballinas Rizzo, administrador del museo, informó que este 3 de febrero se llevó a cabo la develación de la “pieza del mes”, además de una charla titulada ¿Qué somos como INAH?, con la que se busca explicar a la ciudadanía la misión y el papel del Instituto en la preservación de la memoria histórica de México.

El Museo Arqueológico del Soconusco cuenta con cinco salas permanentes: Estelas, Primeros Pobladores, Tolteca, Mexica e Izapa, donde se exhiben vestigios clave para comprender la riqueza cultural de la región. Entre las piezas más representativas destacan la réplica de la Estela 25, conocida como el “Árbol Taumán”, así como un cráneo donado por el doctor Óscar Rueda, ubicado en la sala mexica.

Ballinas Rizzo subrayó que el museo permanece abierto al público de martes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas, y recordó que los domingos la entrada es gratuita para el público mexicano. Además, niños menores de 13 años, estudiantes, profesores, adultos mayores y personas con discapacidad pueden ingresar sin costo todos los días, presentando su credencial.

El museo, catalogado en nivel 3 por el INAH, tiene un costo de entrada de 80 pesos para público nacional y 145 pesos para extranjeros, recursos que contribuyen a la conservación del patrimonio.

En cuanto a la Zona Arqueológica de Izapa, explicó que se encuentran abiertos los grupos A, B y F, donde destacan monumentos como el Árbol de la Vida y representaciones simbólicas del jaguar, elementos fundamentales de la cosmovisión mesoamericana.

Finalmente, el administrador hizo un llamado a la población local, nacional y extranjera a visitar el museo y las zonas arqueológicas, al considerar que conocer la historia y la cultura del Soconusco es una forma de fortalecer el tejido social y valorar la identidad regional. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.