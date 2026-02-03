martes, febrero 3, 2026
Esclarece FGE homicidio de ex síndica de Tapilula

• La presunta responsable ya está detenida

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo realizaron la detención de Shamilee “N”, como presunta responsable del homicidio de quien en vida respondiera al nombre de Epifanía “N”, ex síndica de Tapilula.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la inculpada, a quien se le aseguró un arma de fuego, era nuera de la víctima, y el ilícito se derivó de una discusión familiar.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

