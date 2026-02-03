martes, febrero 3, 2026
Carreteras de la Costa y Soconusco Convertidas en Autenticas Trampas Mortales: Conductores

Sumado al Deterior, Existen Tramos mal Diseñados y Rebasados por el Crecimiento Urbano
——-
Denuncian que Rutas Clave se han Convertido en Focos Rojos de Accidentes
——-
La Expansión Demográfica y Comercial ha Dejado Carreteras Angostas, sin Acotamientos ni Medidas de Seguridad Suficientes

*CHOFERES DE TRANSPORTE DE CARGA, PASAJE Y PARTICULARES HACEN UN LLAMADO URGENTE A LA SCT PARA QUE REHABILITE VARIOS TRAMOS DAÑADOS, ADEMÁS DE CORREGIR FALLAS ESTRUCTURALES.

Huixtla, Chiapas; 2 de Febrero de 2026.- En la región Costa-Soconusco de Chiapas persisten tramos carreteros que representan un peligro constante para automovilistas, transportistas y peatones, debido a fallas estructurales, mala planeación y al incremento del tránsito pesado.

Comerciantes y habitantes de la zona señalan que estas vialidades requieren no solo mantenimiento, sino una reconstrucción integral por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT).
Uno de los puntos más críticos es la conocida “Curva del Diablo”, ubicada en el tramo Huixtla-Tapachula, donde de manera recurrente se registran accidentes, principalmente de camiones de carga. María Elena “N”, comerciante de la región, afirmó que esta vialidad fue mal diseñada desde su origen, lo que la convierte en una zona de alto riesgo, especialmente para unidades de gran tonelaje.
La entrevistada subrayó que el reciente anuncio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre una inversión millonaria para la rehabilitación de carreteras en el país, representa una oportunidad para que se prioricen las rutas más peligrosas del Soconusco. “No se trata solo de bachear, sino de corregir errores de fondo que ya han costado vidas”, expresó.
Además de la Curva del Diablo, otros tramos señalados como focos rojos son la carretera Tapachula-Puerto Madero, Tapachula-Talismán y la vía a Jaritas, que conecta a Tapachula con Suchiate. Estas carreteras, originalmente pensadas para un flujo menor, hoy se encuentran rebasadas por el crecimiento poblacional, el aumento del parque vehicular y el tránsito constante de transporte pesado.
Habitantes y usuarios coinciden en que la expansión demográfica y comercial ha dejado carreteras angostas, sin acotamientos adecuados ni medidas de seguridad suficientes.
Por ello, hacen un llamado a la SCT para que se realicen estudios técnicos serios y se ejecuten obras de fondo que garanticen una movilidad segura y eviten que estas rutas sigan siendo sinónimo de accidentes y tragedias. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

