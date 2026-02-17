miércoles, febrero 18, 2026
spot_img
InicioAl InstanteEscuchando a todas las voces chiapanecas se fortalece una justicia con humanismo
Al Instante

Escuchando a todas las voces chiapanecas se fortalece una justicia con humanismo

0
20

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión con habitantes de la comunidad Chojolhó del municipio de Chenalhó.

En este encuentro, el titular de la casa de la justicia escuchó de manera directa las inquietudes y comentarios que los visitantes expresaron, y subrayó que, en esta nueva era de la justicia, se privilegia la atención humana, cercana y transparente, sin distingos ni discriminación.


Asimismo, Moreno Guillén refrendó su compromiso institucional de impartir una justicia más humanista, en la que se escuchen todas las voces, a fin de fortalecer un sistema judicial que responda de manera eficaz a la sociedad chiapaneca.

Escuchando a todas las voces chiapanecas se fortalece una justicia con humanismo
Artículo anterior
Tapachula Celebra el Año Nuevo Chino y Reafirma la Fuerza de su Comunidad Oriental
Artículo siguiente
«EXPO FERIA TAPACHULA, VÍNCULO DE UNIDAD ENTRE MEXICO Y GUATEMALA»: EMILIO BARRIOS SOLANO
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En Tuxtla Gutiérrez, Eduardo Ramírez y Paco Chacón entregan apoyos del programa A Paso Firme

Al Instante staff - 0
Junto al secretario del Humanismo, Paco Chacón, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar hizo entrega de calzado deportivo a estudiantes de la Escuela Primaria Salomón...
Leer más

En Tuxtla Gutiérrez, Eduardo Ramírez y Paco Chacón entregan apoyos del programa A Paso Firme

Al Instante staff - 0
• Beneficiaron con calzado deportivo a estudiantes de la Escuela Primaria Salomón González Blanco • El gobernador inauguró espacios en las secundarias Joaquín Miguel Gutiérrez y Técnica...
Leer más

«EXPO FERIA TAPACHULA, VÍNCULO DE UNIDAD ENTRE MEXICO Y GUATEMALA»: EMILIO BARRIOS SOLANO

Al Instante staff - 0
Quetzaltenango, Guatemala 17 de febrero 2026.- La Expo Feria Tapachula (EFT) 2026, es el trampolín y vínculo de unidad entre México y Guatemala, aseguró...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV