miércoles, febrero 18, 2026
spot_img
InicioAl Instante"EXPO FERIA TAPACHULA, VÍNCULO DE UNIDAD ENTRE MEXICO Y GUATEMALA": EMILIO BARRIOS...
Al Instante

«EXPO FERIA TAPACHULA, VÍNCULO DE UNIDAD ENTRE MEXICO Y GUATEMALA»: EMILIO BARRIOS SOLANO

0
19

Quetzaltenango, Guatemala 17 de febrero 2026.- La Expo Feria Tapachula (EFT) 2026, es el trampolín y vínculo de unidad entre México y Guatemala, aseguró el presidente del Patronato de la fiesta tapachulteca, Emilio Barrios Solano en el marco del segundo día de actividades de la gira de promoción por Guatemala, Centroamérica.
Acompañado del presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo y la Reina electa de la EFT 2026, Maylen Alvarado Balcázar, Barrios Solano aseguró que la edición 63 de la feria ganadera, agrícola, comercial y empresarial del 5 al 15 de marzo, será histórica debido a la serie de actividades que se están preparando para toda la familia.

Con la presencia del cónsul de México en Quetzaltenango, Víctor Manuel Jiménez Segovia y el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Vega, el presidente del Patronato de la EFT 2026, destacó que Tapachula es un destino seguro para visitar, comprar, hacer turismo y divertirse gracias a la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar.
Al invitar a los habitantes de Quetzaltenango a asistir a la Expo Feria Tapachula 2026, para disfrutar de conciertos musicales en el foro masivo con grupo Pesado, Yuri, Piso 21, Matute, Calibre 50, Gloria Trevi, La Granja de Zenón, Junior Klan, Los Alameños, El Costeño y un grupo cristiano.

Emilio Barrios Solano explicó que los visitantes a la EFT 2026, podrán disfrutar de muestras artesanales, culturales, agroindustriales, de servicios, gastronómicas, ganaderas, juegos mecánicos, comerciales, empresariales y actividades para toda la familia.
Durante el encuentro con medios de comunicación, el presidente del Patronato de la EFT 2026, agradeció a las autoridades consulares y municipales de Quetzaltenango las facilidades otorgadas para la promoción de la feria más importante de la región.

Artículo anterior
Escuchando a todas las voces chiapanecas se fortalece una justicia con humanismo
Artículo siguiente
En Tuxtla Gutiérrez, Eduardo Ramírez y Paco Chacón entregan apoyos del programa A Paso Firme
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En Tuxtla Gutiérrez, Eduardo Ramírez y Paco Chacón entregan apoyos del programa A Paso Firme

Al Instante staff - 0
Junto al secretario del Humanismo, Paco Chacón, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar hizo entrega de calzado deportivo a estudiantes de la Escuela Primaria Salomón...
Leer más

En Tuxtla Gutiérrez, Eduardo Ramírez y Paco Chacón entregan apoyos del programa A Paso Firme

Al Instante staff - 0
• Beneficiaron con calzado deportivo a estudiantes de la Escuela Primaria Salomón González Blanco • El gobernador inauguró espacios en las secundarias Joaquín Miguel Gutiérrez y Técnica...
Leer más

Escuchando a todas las voces chiapanecas se fortalece una justicia con humanismo

Al Instante staff - 0
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión con habitantes de la comunidad Chojolhó del municipio de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV