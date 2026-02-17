«EXPO FERIA TAPACHULA, VÍNCULO DE UNIDAD ENTRE MEXICO Y GUATEMALA»: EMILIO BARRIOS SOLANO

Quetzaltenango, Guatemala 17 de febrero 2026.- La Expo Feria Tapachula (EFT) 2026, es el trampolín y vínculo de unidad entre México y Guatemala, aseguró el presidente del Patronato de la fiesta tapachulteca, Emilio Barrios Solano en el marco del segundo día de actividades de la gira de promoción por Guatemala, Centroamérica.

Acompañado del presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo y la Reina electa de la EFT 2026, Maylen Alvarado Balcázar, Barrios Solano aseguró que la edición 63 de la feria ganadera, agrícola, comercial y empresarial del 5 al 15 de marzo, será histórica debido a la serie de actividades que se están preparando para toda la familia.

Con la presencia del cónsul de México en Quetzaltenango, Víctor Manuel Jiménez Segovia y el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Vega, el presidente del Patronato de la EFT 2026, destacó que Tapachula es un destino seguro para visitar, comprar, hacer turismo y divertirse gracias a la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar.

Al invitar a los habitantes de Quetzaltenango a asistir a la Expo Feria Tapachula 2026, para disfrutar de conciertos musicales en el foro masivo con grupo Pesado, Yuri, Piso 21, Matute, Calibre 50, Gloria Trevi, La Granja de Zenón, Junior Klan, Los Alameños, El Costeño y un grupo cristiano.

Emilio Barrios Solano explicó que los visitantes a la EFT 2026, podrán disfrutar de muestras artesanales, culturales, agroindustriales, de servicios, gastronómicas, ganaderas, juegos mecánicos, comerciales, empresariales y actividades para toda la familia.

Durante el encuentro con medios de comunicación, el presidente del Patronato de la EFT 2026, agradeció a las autoridades consulares y municipales de Quetzaltenango las facilidades otorgadas para la promoción de la feria más importante de la región.