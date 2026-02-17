Tapachula Celebra el Año Nuevo Chino y Reafirma la Fuerza de su Comunidad Oriental

• Con danzas tradicionales y mensajes de esperanza, la comunidad china en el Soconusco da la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, destacando su presencia histórica y aportación cultural en la región.
Julio Pui, director del grupo de danza del Dragón Chino, explicó que esta fecha representa un nuevo comienzo de 365 días, simbolizando energía, salud y la esperanza de alcanzar metas personales y colectivas. “El caballo es fortaleza para seguir adelante y esperanza por lo que está por venir”, expresó. EL ORBE/ Mesa de Redacción.