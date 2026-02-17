miércoles, febrero 18, 2026
Tapachula Celebra el Año Nuevo Chino y Reafirma la Fuerza de su Comunidad Oriental

• Con danzas tradicionales y mensajes de esperanza, la comunidad china en el Soconusco da la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, destacando su presencia histórica y aportación cultural en la región.

Tapachula, Chiapas 17 de Febrero del 2026.– Con color, tradición y un mensaje de fortaleza y esperanza, la comunidad china en Tapachula dio la bienvenida al Año Nuevo Lunar, que marca el inicio del Año del Caballo de Fuego dentro del calendario oriental.

Julio Pui, director del grupo de danza del Dragón Chino, explicó que esta fecha representa un nuevo comienzo de 365 días, simbolizando energía, salud y la esperanza de alcanzar metas personales y colectivas. “El caballo es fortaleza para seguir adelante y esperanza por lo que está por venir”, expresó. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

