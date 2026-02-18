Adolescente de 15 años es baleado tras persecución en motocicleta.

Tapachula, Chiapas a 18 de febrero 2026.– Un adolescente de 15 años resultó gravemente herido luego de ser atacado a balazos la noche de este miércoles al rededor de las 21:50hrs, tras una presunta persecución en motocicleta que inició en la colonia La Flora Habitacional y culminó en las inmediaciones de Villa Las Flores.

De acuerdo con reportes ciudadanos y los primeros datos recabados en el lugar, el menor, identificado como Axel “N”, de nacionalidad mexicana, circulaba a bordo de una motocicleta Italika DM300, color negro con dorado, cuando presuntamente era seguido por sujetos que viajaban en otra unidad similar desde el interior de La Flora.

Al tomar la privada que conecta hacia Villa Las Flores, los agresores le dieron alcance y abrieron fuego en repetidas ocasiones, logrando herirlo en al menos tres ocasiones en distintas partes del cuerpo.

Tras el ataque, el adolescente dejó abandonada la motocicleta sobre la calle Gardenias y, aun lesionado, caminó varios metros hasta llegar a la esquina de la Novena Sur (Par Vial) y Avenida Las Rosas, donde finalmente se desvaneció sobre la cinta asfáltica debido a la pérdida de sangre.

Vecinos que escucharon las detonaciones y observaron al menor herido solicitaron auxilio al 911. Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal, Grupo K9, Guardia Estatal Preventiva, así como personal del Club de Auxilio CARCH y Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia a una clínica cercana. La ambulancia fue escoltada por corporaciones policiacas para agilizar su llegada al hospital.

En el sitio quedaron la motocicleta y varios casquillos percutidos, por lo que el área fue acordonada mientras peritos y agentes de seguridad realizaron las diligencias correspondientes.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas. Las autoridades mantienen un operativo en la zona para dar con los responsables de este ataque armado.

Familiares del menor acudieron tanto al lugar de los hechos como al hospital, donde el adolescente permanece bajo atención médica especializada. Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido en esta zona habitacional de Tapachula. El Orbe / Carlos Montes