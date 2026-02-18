jueves, febrero 19, 2026
Eduardo Ramírez impulsa la rehabilitación de la Ruta del Café en Tapachula

En Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la Ruta del Café, con una inversión superior a 40 millones de pesos en beneficio de más de 357 mil habitantes. En ese marco, anunció que este año se realizará una inversión relevante para fortalecer al sector cafeticultor, agrícola y ganadero de la región, además de atender las necesidades de las comunidades ubicadas en la zona alta del municipio.

Posteriormente, el mandatario supervisó la reconstrucción del puente vehicular Chapultepec, sobre el río Nexapa, en el camino Tapachula-El Edén-Nueva Alemania, obra que contempla una inversión superior a 28.5 millones de pesos. Esta infraestructura colapsó a causa de las lluvias intensas, por lo que su restauración resulta fundamental para facilitar la movilidad y las actividades comerciales.

Adolescente de 15 años es baleado tras persecución en motocicleta.
