jueves, febrero 19, 2026
spot_img
InicioAl InstanteEduardo Ramírez y Yamil Melgar inauguran rehabilitación de área en UBR del...
Al Instante

Eduardo Ramírez y Yamil Melgar inauguran rehabilitación de área en UBR del DIF Tapachula

0
18

* Beba Pedrero, presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, impulsa la transformación de espacios de atención.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, realizaron un recorrido por el Sistema DIF Tapachula, donde inauguraron la rehabilitación de un área de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), fortaleciendo los servicios de terapia física e hidroterapia para personas que requieren atención especializada.

Acompañados por la presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, constataron los trabajos realizados, que incluyeron renovación de pisos y recubrimientos, acondicionamiento de la alberca de hidroterapia, rehabilitación de puertas y ventanas, así como mejoras en las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

Esta acción se enmarca en la visión del Sistema DIF Chiapas que encabeza Sofía Espinoza Abarca, orientada a fortalecer la infraestructura de atención y garantizar espacios dignos para la rehabilitación en los municipios.

La obra representó una inversión total de $1,364,384.00 pesos, recursos provenientes del Programa de Inversión Municipal (PIM-2025), destinados a dignificar los espacios y ampliar la capacidad de atención de esta Unidad, beneficiando directamente a niñas, niños, jóvenes y adultos en proceso de rehabilitación.

Durante el recorrido, Yamil Melgar destacó que el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento permite consolidar servicios más funcionales y cercanos a quienes más lo necesitan.

Eduardo Ramírez y Yamil Melgar inauguran rehabilitación de área en UBR del DIF Tapachula
Artículo anterior
Tapachula se vive en paz y es un destino seguro: Yamil Melgar
Artículo siguiente
Viernes 13 de Marzo Julián Álvarez en Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Adolescente de 15 años es baleado tras persecución en motocicleta.

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 18 de febrero 2026.– Un adolescente de 15 años resultó gravemente herido luego de ser atacado a balazos la noche de...
Leer más

Eduardo Ramírez impulsa la rehabilitación de la Ruta del Café en Tapachula

Al Instante staff - 0
En Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la Ruta del Café, con una inversión superior...
Leer más

Eduardo Ramírez impulsa la rehabilitación de la Ruta del Café en Tapachula

Al Instante staff - 0
* Se destinarán más de 40 mdp en la pavimentación de distintos tramos y la construcción de un puente, beneficiando a más de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV