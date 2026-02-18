Eduardo Ramírez y Yamil Melgar inauguran rehabilitación de área en UBR del DIF Tapachula

* Beba Pedrero, presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, impulsa la transformación de espacios de atención.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, realizaron un recorrido por el Sistema DIF Tapachula, donde inauguraron la rehabilitación de un área de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), fortaleciendo los servicios de terapia física e hidroterapia para personas que requieren atención especializada.

1 de 6

Acompañados por la presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, constataron los trabajos realizados, que incluyeron renovación de pisos y recubrimientos, acondicionamiento de la alberca de hidroterapia, rehabilitación de puertas y ventanas, así como mejoras en las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

Esta acción se enmarca en la visión del Sistema DIF Chiapas que encabeza Sofía Espinoza Abarca, orientada a fortalecer la infraestructura de atención y garantizar espacios dignos para la rehabilitación en los municipios.

La obra representó una inversión total de $1,364,384.00 pesos, recursos provenientes del Programa de Inversión Municipal (PIM-2025), destinados a dignificar los espacios y ampliar la capacidad de atención de esta Unidad, beneficiando directamente a niñas, niños, jóvenes y adultos en proceso de rehabilitación.

Durante el recorrido, Yamil Melgar destacó que el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento permite consolidar servicios más funcionales y cercanos a quienes más lo necesitan.