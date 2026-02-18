InicioAl InstanteViernes 13 de Marzo Julián Álvarez en Tapachula Al Instante Viernes 13 de Marzo Julián Álvarez en Tapachula 18 febrero, 2026 0 14 Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail Viernes 13 de Marzo Julián Álvarez en Tapachula Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail Artículo anteriorEduardo Ramírez y Yamil Melgar inauguran rehabilitación de área en UBR del DIF TapachulaArtículo siguienteEduardo Ramírez impulsa la rehabilitación de la Ruta del Café en Tapachula RELATED ARTICLES Al Instante Adolescente de 15 años es baleado tras persecución en motocicleta. 18 febrero, 2026 Al Instante Eduardo Ramírez impulsa la rehabilitación de la Ruta del Café en Tapachula 18 febrero, 2026 Al Instante Eduardo Ramírez impulsa la rehabilitación de la Ruta del Café en Tapachula 18 febrero, 2026 EL ORBE AL MOMENTO: Adolescente de 15 años es baleado tras persecución en motocicleta. Al Instante staff - 18 febrero, 2026 0 Tapachula, Chiapas a 18 de febrero 2026.– Un adolescente de 15 años resultó gravemente herido luego de ser atacado a balazos la noche de... Leer más Eduardo Ramírez impulsa la rehabilitación de la Ruta del Café en Tapachula Al Instante staff - 18 febrero, 2026 0 En Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la Ruta del Café, con una inversión superior... Leer más Eduardo Ramírez impulsa la rehabilitación de la Ruta del Café en Tapachula Al Instante staff - 18 febrero, 2026 0 * Se destinarán más de 40 mdp en la pavimentación de distintos tramos y la construcción de un puente, beneficiando a más de... Leer más Cargar más MAS Popular Adolescente de 15 años es baleado tras persecución en motocicleta. 18 febrero, 2026 Eduardo Ramírez impulsa la rehabilitación de la Ruta del Café en Tapachula 18 febrero, 2026 Eduardo Ramírez impulsa la rehabilitación de la Ruta del Café en Tapachula 18 febrero, 2026 Eduardo Ramírez y Yamil Melgar inauguran rehabilitación de área en UBR del DIF Tapachula 18 febrero, 2026 Cargar más