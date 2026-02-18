Instalan SSP y FGE Mesas de Atención para combatir el delito de extorsión en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 18 de febrero de 2026.- Por acuerdo de la Mesa de Paz que encabeza el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, sostuvo una reunión de trabajo en la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, con el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, para coordinar e instalar de manera inmediata mesas de atención y denuncias para prevenir el delito de extorsión que atenta contra el patrimonio y seguridad de la población local, así como de visitantes de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Acompañado del subsecretario de Seguridad, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, y el director de la Guardia Estatal Fronteriza, Agustín Prado Zepeda, Aparicio Avendaño expresó que de manera puntual iniciarán con la coordinación de dichas mesas para atender la demanda de los sectores productivos de la región Soconusco.

Destacó que con una política de Cero Impunidad y Cero Corrupción se implementará esta estrategia: “Vamos a aplicar la ley, caiga quien caiga, llevamos más de 500 servidores públicos asegurados. Se acerca la tradicional Feria de Tapachula y vamos a estar muy atentos”.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrendó su compromiso de escuchar y atender de manera directa a todos los sectores de la sociedad para construir un Chiapas seguro con paz y desarrollo.