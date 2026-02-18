miércoles, febrero 18, 2026
Familiares de Trabajador de Pemex Fallecido Denuncian Negligencia Médica

*Aseguran que el sistema de salud que atiende al personal de la paraestatal es deprimente.

Tapachula, Chiapas; 18 de febrero de 2026.- La muerte de Francisco Javier Tercero Bernabé, de 40 años, encendió la indignación entre trabajadores y jubilados de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la región del Soconusco.

Sus padres denuncian que la falta de infraestructura hospitalaria y presuntas omisiones en la atención médica derivaron en una tragedia que, aseguran, pudo evitarse. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

