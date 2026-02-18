miércoles, febrero 18, 2026
Inversión Millonaria e Histórica Impulsa la Ruta del Café en Tapachula: Productores de Café

• Reconocen supervisión directa del gobernador en obra clave para la zona alta de la perla del Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 18 de febrero de 2026.— Con una inversión de 40 millones 121 mil 937 pesos con 25 centavos, el Gobierno del Estado avanza en la rehabilitación de la Ruta del Café, una obra largamente esperada por comunidades productoras de la zona media y alta de Tapachula.

Durante una visita de supervisión, el mandatario estatal, Eduardo Ramírez recorrió los trabajos de mejoramiento de carreteras y puentes que enlazan fincas, ejidos y cantones cafetaleros, acción que líderes agrarios calificaron como un hecho sin precedentes. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

