Crisis Golpea al Sector Bananero en el Soconusco

• Hasta 15 mil hectáreas están en riesgo y miles de empleos podrían verse afectados ante la baja productividad y falta de financiamiento; advierten.

Tapachula, Chiapas 18 de Febrero del 2026.– La producción de banano en la región atraviesa una de sus etapas más complicadas en los últimos años. Así lo dio a conocer Alberto Barraza Cano, director de finca platanera, quien señaló que la crisis se viene arrastrando desde la pandemia, agravada por el alza en los insumos, los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, el cambio climático y la falta de financiamiento.

Explicó que antes de la pandemia el 70% de la producción se destinaba a la exportación y el 30% al mercado nacional; sin embargo, actualmente la situación se ha invertido, reduciendo considerablemente la rentabilidad del sector. La productividad también ha caído: de un promedio superior a 3,500 cajas por hectárea, hoy apenas se alcanzan 2,500, es decir, mil cajas menos por hectárea. EL ORBE/ Mesa de Redacción.