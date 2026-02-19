jueves, febrero 19, 2026
spot_img
InicioAl InstanteMotociclista evade operativo. Autoridades exhortan a cumplir el reglamento de tránsito.
Al Instante

Motociclista evade operativo. Autoridades exhortan a cumplir el reglamento de tránsito.

0
10
Artículo anterior
Inauguran ERA y Yamil Melgar Área en UBR del DIF Tapachula; Gobernador Impulsa la Rehabilitación de la Ruta del Café
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina en vivo. Jueves 19 de febrero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Inicia Construcción de Benevitas Hospital, Nuevo Referente Médico Para Tapachula

Al Instante staff - 0
La mañana de este miércoles se llevó a cabo el arranque oficial de la construcción de Benevitas Hospital, proyecto que busca fortalecer la infraestructura...
Leer más

Adolescente de 15 años es baleado tras persecución en motocicleta.

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 18 de febrero 2026.– Un adolescente de 15 años resultó gravemente herido luego de ser atacado a balazos la noche de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV