Inauguran ERA y Yamil Melgar Área en UBR del DIF Tapachula; Gobernador Impulsa la Rehabilitación de la Ruta del Café

Gobierno de la Nueva ERA Impulsa el Desarrollo Social, Económico y Productivo de la Perla del Soconusco.

En el DIF se Fortalecen los Servicios de Terapia Física e Hidroterapia Para Personas que Requieren Atención Especializada

También Anunció una Inversión Para Fortalecer al Sector Cafeticultor, Agrícola y Ganadero de la Región

*EL MANDATARIO INFORMÓ QUE SE DESTINARÁN MÁS DE 40 MDP EN LA PAVIMENTACIÓN DE DISTINTOS TRAMOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE, BENEFICIANDO A MÁS DE 357 MIL HABITANTES.

Durante una gira de trabajo por Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la Ruta del Café, con una inversión superior a 40 millones de pesos en beneficio de más de 357 mil habitantes. En ese marco, destacó que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es impulsar el desarrollo social, económico y productivo de la Perla del Soconusco.



El mandatario resaltó que Tapachula se ha consolidado como la capital económica de Chiapas y de Centroamérica, por lo que su administración promueve acciones en salud, educación, seguridad y modernización de caminos, entre otros rubros. Asimismo, anunció que este año se realizará una inversión relevante para fortalecer al sector cafeticultor, agrícola y ganadero de la región, además de atender las necesidades de las comunidades ubicadas en la zona alta del municipio.“Vamos a intervenir esta zona porque ha sido una de las más olvidadas de Tapachula. A veces los gobiernos estatales nos concentramos en la cabecera municipal o en la zona baja, pero tengan la confianza de que en esta administración los apoyaremos en lo que más requieran. Soy un gobernador que escucha y gobierna obedeciendo, esa es nuestra filosofía, porque servir a Chiapas es una gran oportunidad”, expresó.Más tarde, Eduardo Ramírez encabezó la supervisión de la reconstrucción del puente vehicular Chapultepec, sobre el río Nexapa, en el camino Tapachula-El Edén-Nueva Alemania, obra que contempla una inversión superior a 28.5 millones de pesos y beneficiará a más de 320 mil personas. Cabe señalar que esta infraestructura colapsó a causa de las lluvias intensas, por lo que su restauración resulta fundamental para facilitar la movilidad y dinamizar las actividades comerciales.El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, explicó que la intervención en la Ruta del Café incluye la pavimentación del tramo que conecta con diversas fincas cafetaleras y la construcción de un puente tipo cajón. En cuanto al puente vehicular Chapultepec, precisó que presenta un avance significativo y se estima concluirlo entre abril y mayo de este año.El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, agradeció el respaldo del gobierno estatal y reconoció que impulse acciones que atienden de manera directa las necesidades de la población. Señaló que estas obras no solo fortalecerán la comunicación entre comunidades, sino que también mejorarán la seguridad, la comercialización y el acceso a servicios de salud.En representación de las y los beneficiarios, María de Lourdes Santos Zozoya, productora de café del Soconusco, expresó su gratitud por la presencia del gobernador y sostuvo que ninguna administración anterior había mostrado tal nivel de compromiso con las miles de familias que dependen de esta actividad. También valoró las obras que restablecen la conectividad, fortalecen la comercialización del café y facilitan el acceso a insumos y servicios básicos.Estuvieron presentes la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; la diputada local por el Distrito XVIII Tapachula, Elvira Catalina Aguiar Álvarez; el diputado local por el Distrito XIX Tapachula, Fredy Escobar Sánchez; el subdirector de Cafés y Semillas de México, Eduardo Coutiño Armienta; así como productoras y productores cafetaleros, entre otros. Boletín OficialEduardo Ramírez y Yamil Melgar inauguran rehabilitación de área en UBR del DIF Tapachula

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, realizaron un recorrido por el Sistema DIF Tapachula, donde inauguraron la rehabilitación de un área de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), fortaleciendo los servicios de terapia física e hidroterapia para personas que requieren atención especializada.

Acompañados por la presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, constataron los trabajos realizados, que incluyeron renovación de pisos y recubrimientos, acondicionamiento de la alberca de hidroterapia, rehabilitación de puertas y ventanas, así como mejoras en las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

Esta acción se enmarca en la visión del Sistema DIF Chiapas que encabeza Sofía Espinoza Abarca, orientada a fortalecer la infraestructura de atención y garantizar espacios dignos para la rehabilitación en los municipios.

La obra representó una inversión total de $1,364,384.00 pesos, recursos provenientes del Programa de Inversión Municipal (PIM-2025), destinados a dignificar los espacios y ampliar la capacidad de atención de esta Unidad, beneficiando directamente a niñas, niños, jóvenes y adultos en proceso de rehabilitación.

Durante el recorrido, Yamil Melgar destacó que el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento permite consolidar servicios más funcionales y cercanos a quienes más lo necesitan. Boletín Oficial