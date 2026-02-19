jueves, febrero 19, 2026
CEDH Reconoce a 99 Empresas por Protección a sus Trabajadores

Tuxtla Gutierrez.- Por segundo año consecutivo, La Comisión Estatal de los Derechos Humanos entregó el distintivo denominado “Empresa Respetuosa de los Derechos Humanos” a 99 empresas chiapanecas que cumplieron con una serie de requisitos de responsabilidad social en la protección de los derechos humanos de sus trabajadores.
El Presidente de La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Mtro. Horacio Culebro Borrayas destacó que las empresas distinguidas han asumido una responsabilidad social y auténtica en materia laboral, igualdad de oportunidades, inclusión y el respeto irrestricto a la dignidad humana.
En tanto, el representante del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Marco Antonio Cancino González, Subsecretario del Servicio Nacional de Empleo en Chiapas, reconoció la labor de la CEDH para vincular a los empresarios con el tema de los derechos humanos, porque no es tarea fácil.
En nombre de quienes recibieron el distintivo, la empresaria, Isabel Murillo López señaló que es un honor formar parte de un esfuerzo que promueve una cultura empresarial basada en el respeto y la responsabilidad social, y agradeció a la CEDH por impulsar acciones que integran a las empresas en la promoción y defensa de los derechos humanos.
En el evento celebrado en palacio de gobierno también estuvieron presentes la diputada local, Luz María Castillo Moreno; Eduardo Córdova Zamudio, titular de la oficina federal del trabajo en Chiapas; Claudia Georgina Vega Chirino, representante de Secretaría de Gobierno; Geovani Rosales Morales, representante de la Secretaría de Economía. Enrique Velasco Marina, en representación del Ayuntamiento de Tuxtla. EL ORBE/Martha Guillén.

