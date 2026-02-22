domingo, febrero 22, 2026
El Gobernador Eduardo Ramírez refuerza la seguridad en el Estado de Chiapas.

Respecto al operativo llevado a cabo en Jalisco, he instruido al Gabinete de Seguridad a redoblar la vigilancia en la frontera con Centroamérica y carreteras colindantes con Tabasco, Veracruz y Oaxaca, para vigilar permanentemente y con mayor atención cualquier pormenor que llegue a existir en nuestra entidad y actuar de inmediato y de manera contundente en caso de alteración del orden público. En Chiapas, respaldamos las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dirige Omar García Harfuch, y de todo el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
No bajaremos la guardia en la lucha contra la delincuencia.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional
