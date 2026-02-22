Respecto al operativo llevado a cabo en Jalisco, he instruido al Gabinete de Seguridad a redoblar la vigilancia en la frontera con Centroamérica y carreteras colindantes con Tabasco, Veracruz y Oaxaca, para vigilar permanentemente y con mayor atención cualquier pormenor que llegue a existir en nuestra entidad y actuar de inmediato y de manera contundente en caso de alteración del orden público. En Chiapas, respaldamos las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dirige Omar García Harfuch, y de todo el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
No bajaremos la guardia en la lucha contra la delincuencia.
El Gobernador Eduardo Ramírez refuerza la seguridad en el Estado de Chiapas.
