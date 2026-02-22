domingo, febrero 22, 2026
La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.

Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.

Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad.

Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad.

Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México.

