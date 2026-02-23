Tapachula Mantiene Actividad Comercial Normal; pero con Bajas Ventas

• Las ventas del comercio establecido han caído hasta un 75 por ciento; señalan.

Tapachula Chiapas 23 de febrero 2026.– Tras los recientes enfrentamientos entre elementos de la Guardia Nacional, Ejercito y Cuerpos de Seguridad Federal, contra grupos delictivos en el estado de Jalisco y otras regiones del país; en Tapachula el sector empresarial continúa operando sin contratiempos visibles. No obstante, en este municipio fronterizo se percibe una calma tensa, con escasa afluencia de personas en las calles.

Roberto Alejandro García, empresario de esta ciudad, señaló que la tranquilidad en la frontera sur responde más a factores estratégicos que a una solución estructural del problema de inseguridad. EL ORBE/ Mesa de Redacción.