Comunicado 84/2026

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PRESENTA ESTRATEGIA INTEGRAL “JÓVENES TRANSFORMANDO MÉXICO”; BECA GERTRUDIS BOCANEGRA LLEGARÁ A UN MILLÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

* Detalló que es un programa “con el objetivo de que los jóvenes sean felices y que tengan acceso a derechos”; se estima alejar de la violencia a 350 mil adolescentes, este año, de entre 15 y 17 años particularmente

* “¿De dónde viene este recurso? Todo este recurso para los jóvenes, del pago de una persona que finalmente pagó sus impuestos”, señaló

* Destaca la creación de 100 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza; 100 Centros Comunitarios “México Imparable”; 200 festivales culturales, así como la participación de 10 mil personas en Las y Los Jóvenes unen al Barrio

1 de 7

Ciudad de México, 24 de febrero de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la estrategia integral Jóvenes Transformando México, con el que se estima, este año, alejar de la violencia a 350 mil jóvenes, particularmente de entre 15 y 17 años, con acciones como la creación de 100 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, 100 Centros Comunitarios “México imparable” y la incorporación de 100 mil jóvenes a “Boxeando por la paz”. Además, anunció que la Beca de apoyo en transporte Gertrudis Bocanegra se ampliará para llegar a un millón de estudiantes de Educación Superior.

“Es un programa integral en donde están todas las instituciones del Gobierno de México y muchas entidades de la República con el objetivo de que los jóvenes sean felices y que tengan acceso a derechos, porque no son oportunidades, es que se abran los accesos a derechos, que se abran las puertas de los derechos para las y los jóvenes de México”, explicó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Puntualizó que la estrategia integral contempla un Circuito Nacional de Festivales que llegarán a un estimado de 7 millones de personas, la participación de 10 mil jóvenes en Las y Los Jóvenes unen al Barrio, así como la incorporación este año de 250 mil derechohabientes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

“¿De dónde viene este recurso? Todo este recurso para los jóvenes, del pago de una persona que finalmente pagó sus impuestos. Más becas, más escuelas, más deportivos, más actividades culturales, todo para las y los jóvenes de México, porque los jóvenes están transformando a México”, agregó.

El director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Abraham Carro Toledo, puntualizó que con esta estrategia se fortalecerá el derecho a la felicidad, a la paz y a una vida plena a través de la educación, el deporte, la cultura y el trabajo, con lo que se atenderá a millones de jóvenes en todo el país.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, anunció que se crearán 100 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, con lo que se abrirán 30 mil lugares adicionales para estudiantes bajo un modelo educativo de horarios flexibles donde, además, aprenderán cultura y deporte. Asimismo, se pondrá en marcha el Programa Nacional de Tutorías, donde universitarios próximos a graduarse o ya egresados darán acompañamiento académico, socioemocional y vocacional a estudiantes más jóvenes. Finalmente se implementará la campaña nacional “Te extrañamos en el salón” en secundaria y bachillerato para que quienes dejaron sus estudios regresen a las aulas.

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, señaló que para impulsar el derecho al deporte, a través de la página www.gob.mx/conade se abrirá el registro para las clases nacionales: “Mujeres Imparables”, para defensa personal que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo; “Diamantes de paz” de béisbol y softbol, el domingo 26 de abril; “Puños de Transformación” de box el domingo 16 de agosto; “Ponte Pila, Bota y encesta” de minibaloncesto el domingo 27 de septiembre; así como para la Carrera Nacional Familiar “México por la Paz” el domingo 22 de noviembre. Por otra parte, destacó que con el Mundial Social se mejorarán 4 mil 208 canchas en 29 entidades federativas, beneficiando a 4.5 millones de personas.

El subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Torruco Garza, anunció la construcción de 100 Centros Comunitarios “México Imparable”, que iniciarán en abril y en agosto comenzará la entrega a las comunidades, para beneficiar a 100 mil jóvenes bajo tres pilares: Deporte con futbol, básquetbol, voleibol, boxeo y atletismo; cultura con teatro, ajedrez, danza y coro; y salud mental con acompañamiento socioemocional.

El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, resaltó que con “Boxeando por la Paz” 5 mil boxeadores impartirán clases a más de 100 mil alumnos a partir del 2 de marzo; las inscripciones son hasta el 28 de febrero a través del sitio: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó el Circuito Nacional de Festivales por la Paz que constará de 200 festivales en los 32 estados para llegar a cerca de 7 millones de jóvenes. Los festivales comenzarán en marzo en Tijuana, Baja California con la participación de Carin León y la entrada será gratuita.

La subdirectora de planeación y medios del Instituto Mexicano de la Juventud, Layla Manilla Hernández, informó que, a través de la Jornada Nacional de Tequios, más de un millón 318 mil 219 jóvenes recuperaron 13 mil 409 espacios públicos en todo el país. Además, anunció la Jornada Nacional de Futbol el 26 de marzo donde se llevarán a cabo “cascaritas” y “concursos de dominadas”, el 22 de abril se realizará la “Jornada Nacional de Tequios por la Tierra” y el 24 de mayo la “Jornada Nacional de Lectura” con estudiantes.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, convocó a las jóvenes a sumarse como Tejedoras de la Patria para promover los derechos de las mujeres, así como para escuchar sus necesidades y continuar construyendo un México de igualdad. Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, resaltó que Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá este año 250 mil espacios para jóvenes quienes recibirán un apoyo económico de 9 mil 582 pesos, así como seguro médico a través del IMSS. Además, en 2026 se realizarán 445 Ferias de Empleo en todo el país.

La titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Beatriz Olivares Pinal, anunció el programa “Las y Los Jóvenes Unen al Barrio” cuyo objetivo es prevenir la participación de jóvenes de entre 12 a 29 años en actividades delictivas a través del desarrollo personal, comunitario y social. Para 2026, se proyecta contar con la participación de 10 mil jóvenes.

La consejera Jurídica de la Presidencia, Esthela Damián Peralta, presentó la estrategia “Reconecta con la Paz”, dirigida a personas de entre 12 y 35 años primodelincuentes y que cometieron un delito de bajo impacto. El objetivo es garantizar su reinserción social a través de un tutor a cargo y la realización de actividades comunitarias.

La titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Yerania Emireé Enríquez López, señaló que continuará la campaña “El Fentanilo te mata” con su siguiente etapa: “El Cristal te quiebra la vida”, con la que se fortalecerán acciones preventivas e informativas en centros comunitarios y escuelas. Además, recordó que el Gobierno de México mantiene la Línea de la Vida en el número 800 911 2000 para escuchar y acompañar a jóvenes las 24 horas, los 7 días de la semana.

La coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, Leticia Ramírez Amaya, destacó que con esta estrategia el objetivo es claro: garantizar los derechos a todas y todos los jóvenes.

—000—