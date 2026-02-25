Choque deja daños materiales en el centro de Tapachula

Tapachula, Chiapas a 25 de febrero 2026.- La mañana de este miércoles se registró un accidente vehicular en el cruce de la 3ª avenida Norte y 15ª calle Oriente, en la zona centro de la ciudad, dejando como saldo daños materiales de consideración y movilización de autoridades viales.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 8:15 horas, cuando el conductor de una camioneta tipo Urban marca Nissan, perteneciente al transporte público de la ruta Periférico Derecha, circulaba sobre la 15ª calle Oriente. Presuntamente, el operador no realizó el alto correspondiente al llegar a la intersección, lo que provocó el choque.

En ese momento, un vehículo particular Dodge Attitude, que se desplazaba con vía preferencial de norte a sur sobre la 3ª avenida Norte, impactó contra la unidad de transporte público en la parte trasera del costado izquierdo, a la altura de la defensa.

Tras el impacto, el automóvil particular resultó con severos daños en la parte frontal y salpicadera izquierda, además de la activación de las bolsas de aire, mientras que la unidad del transporte público presentó daños menores. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva a bordo de la unidad 23132, quienes realizaron las diligencias correspondientes y coordinaron el flujo vehicular en la zona.

Ambos conductores permanecieron en el sitio en espera de sus aseguradoras para tratar de llegar a un acuerdo. De manera preliminar, ambos operadores fueron infraccionados; en el caso de la unidad del transporte público, por su presunta responsabilidad en el accidente.

Finalmente, personal del servicio de grúas realizó las maniobras necesarias para retirar el vehículo particular siniestrado y liberar la circulación. Serán las autoridades viales quienes determinen oficialmente las responsabilidades, multas y sanciones correspondientes. El orbe/Carlos Montes