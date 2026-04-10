Advierten Riesgos Graves por Uso de Lentes Piratas

• Especialistas llaman a evitar la compra de anteojos en la vía pública ante posibles daños irreversibles en la vista

Tapachula Chiapas 10 de abril de 2026.- Ante el aumento de temperaturas y los dias del periodo vacacional, especialistas en salud visual emitieron una advertencia sobre los riesgos de adquirir anteojos con vendedores ambulantes o mediante servicios sin certificación profesional.

El licenciado en Optometría, Walter Orozco, señaló que la exposición prolongada al sol sin protección adecuada puede ocasionar afectaciones severas en los ojos, más allá de molestias temporales. EL ORBE/ Mesa de Redacción.