Impulsan a Artistas de Tapachula con Capacitación para Acceder a Becas Culturales

• Uno de los principales obstáculos detectados es la falta de conocimientos técnicos para estructurar proyectos.

Tapachula Chiapas 10 de abril de 2026.- Con el propósito de convertir el talento local en proyectos profesionales con financiamiento, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, fortalece la capacitación dirigida a creadores interesados en acceder a convocatorias estatales y nacionales.

La titular de la dependencia, Mey Lyn Wong Vázquez, informó que esta estrategia se alinea con los planes de desarrollo impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, priorizando que la información sobre estímulos artísticos llegue a todos los sectores, incluidos pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. ELORBE/ Mesa de Redacción.