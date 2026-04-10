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Durante diligencia de cateo en Huixtla, Grupo Interinstitucional asegura armas, droga, equipo táctico y vehículos

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– Tres inmuebles fueron preservados para continuar con las investigaciones

El Grupo interinstitucional, conformado por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, realizaron diligencias de cateo en tres inmuebles ubicados en el municipio de Huixtla, donde se aseguraron armas largas, droga, equipo táctico y vehículos.

En un domicilio ubicado sobre la calle Francisco Zarco Oriente se aseguraron cuatro armas largas con cargadores, cuatro paquetes de marihuana, un paquete se sustancia granulada al parecer droga denominada «cristal”, radios de comunicación, chalecos tácticos y uniforme de policía apócrifo, una tabla, tres vehículos uno marca Chevrolet Cheyenne, otro Kia Sportage y un Jeep Grand Cherokee, así como seis motocicletas.

Los objetos asegurados y los inmuebles fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará lo conducente.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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