Durante diligencia de cateo en Huixtla, Grupo Interinstitucional asegura armas, droga, equipo táctico y vehículos

– Tres inmuebles fueron preservados para continuar con las investigaciones
El Grupo interinstitucional, conformado por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, realizaron diligencias de cateo en tres inmuebles ubicados en el municipio de Huixtla, donde se aseguraron armas largas, droga, equipo táctico y vehículos.
Los objetos asegurados y los inmuebles fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará lo conducente.
La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad. EL ORBE/ Mesa de Redacción.