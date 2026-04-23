El valor de la familia que transforma Tapachula

En Tapachula, Yamil Melgar proyecta una forma de gobernar cercana y congruente, donde la familia no se oculta, se honra. A su lado, Beba Pedrero refrenda con hechos que el servicio público también se construye con sensibilidad y vocación social. Juntos, acompañados de sus hijas, muestran que la unidad, el respeto y la honestidad pueden traducirse en resultados para la gente.

A través de sus acciones cotidianas, del trabajo institucional y de una presencia pública transparente, han decidido comunicar desde el ejemplo. No hay distancia ni reservas: hay cercanía, coherencia y una narrativa clara donde la familia es el eje que articula su labor de gobierno.

Esta visión fortalece la confianza ciudadana y humaniza el ejercicio del poder. Como lo refleja una historia conocida: un empresario fue separado de su cargo tras traicionar a su familia; la razón fue simple, “si no cumple su palabra en lo esencial, difícilmente lo hará en lo demás”. La congruencia personal se convierte así en la base de la credibilidad pública.

Ese mismo principio se observa en el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez, quien junto a su esposa Sofía Espinoza y sus hijas, ha colocado a la familia como motor de transformación. Un ejemplo que en Tapachula se replica con claridad.

Porque cuando la familia es origen, guía y propósito, el impacto trasciende. La imagen de una familia unida conecta, inspira y construye comunidad. En Tapachula, ese valor no solo se comunica: se vive y se convierte en la base de un gobierno más cercano, más humano y con rumbo.