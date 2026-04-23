Persisten actos de vandalismo contra infraestructura pública en Tapachula

* Personas que no quieren a Tapachula provocan estos actos que dañan el patrimonio de todas y todos.
* Se hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho, acto de vandalismo o sospecha al 911.
El Ayuntamiento de Tapachula informa y denuncia públicamente que ayer se detectó la vandalización de un poste recién instalado; fue robada una lámpara solar tras ser desatornillado el poste, dejándolo completamente inservible.
Este mensaje tiene un efecto claro: proteger lo que es de todas y todos. No vamos a permitir que se siga dañando el patrimonio de Tapachula. La participación ciudadana marca la diferencia.