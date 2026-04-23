DETENCIÓN DE FERNANDO FARÍAS LAGUNA EN ARGENTINA

Resultado de los mecanismos de cooperación internacional, en un operativo coordinado, elementos de FGR, SSPC, Marina junto con Interpol Argentina.

Fue detenido en Buenos Aires por contar con una ficha roja emitida por INTERPOL, además de contar con pasaporte falso de Guatemala, su detención es con fines de extradición, se realizará su audiencia de reconocimiento por autoridades de aquel país para continuar con los procedimientos correspondientes.

Fernando Farías Laguna es identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos proveniente de Estados Unidos, mismos que evadían el pago del impuesto especial sobre Producción y Servicios.

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Cuenta con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Cuenta con una ficha roja emitida por INTERPOL y era buscado en 192 países.

El pasado 19 de septiembre una Jueza concedió a Farías una suspensión definitiva en la que prohibió su captura y también su encarcelamiento en el penal del Altiplano, sin embargo, el 2 de octubre le retiraron esa suspensión, por lo que la FGR no tiene ningún impedimento para detenerlo.

Cabe mencionar que el pasado 06 de noviembre, Farías y su defensa no se presentaron a la audiencia de imputación, por la Juez del Centro de Justicia Federal, en Almoloya de Juarez, por lo que se declaró sustraído de la justicia y emitió orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con reportes, se tuvo conocimiento que en agosto de 2024 se registró una salida con destino a Florida, Estados Unidos, sin tener registro de su retorno a territorio nacional.