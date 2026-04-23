Familiares de Beany Guadalupe marchan en Tapachula para exigir justicia por feminicidio

Tapachula, Chiapas; 23 de abril de 2026.— Familiares, amistades y ciudadanos se concentraron la tarde de este jueves en el parque central Miguel Hidalgo para participar en una marcha pacífica en exigencia de justicia por el caso de Beany Guadalupe Lozano García, víctima de feminicidio.

El contingente, integrado por aproximadamente 100 personas, partió alrededor de las 16:00 horas con destino a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Fronteriza-Costa, ubicadas sobre el bulevar Akishino. La movilización fue encabezada por la señora Anai Guadalupe García Alfaro, madre de la joven, quien ha solicitado a las autoridades el esclarecimiento del caso y la aplicación de la ley contra el presunto responsable.

Durante el recorrido, las y los manifestantes vistieron pantalón de mezclilla y playeras blancas con la fotografía de Beany, además de portar pancartas y lonas con mensajes como: “Si tocan a una, respondemos todas” y “Justicia para Beany. Ni una más”, en alusión a la creciente preocupación social por la violencia de género en la región.

De acuerdo con los familiares, Beany Guadalupe Lozano García fue privada de la vida el pasado 6 de abril en el cantón Umoa, municipio de Tuxtla Chico. Señalan como presunto agresor a su pareja, José Manuel Rubio Santín, por lo que exigen que el caso no quede impune y se garantice justicia pronta y efectiva.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica, en un ambiente de exigencia y solidaridad, reflejando el reclamo colectivo ante los casos de violencia contra las mujeres en la región del Soconusco.

Los familiares reiteraron su llamado a la Fiscalía para agilizar las investigaciones y evitar que este caso se sume a la lista de hechos sin resolver, subrayando que la exigencia no es solo por Beany, sino por todas las mujeres que han sido víctimas de violencia.EL ORBE/ Mesa de Redacción.