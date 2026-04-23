Cuando la justicia escucha desde los pueblos originarios, todas las voces encuentran respuesta: Juan Carlos Moreno Guillén

– Poder Judicial impulsa programa que reconoce la pluriculturalidad y beneficia a las y los chiapanecos en Rincón Chamula.

En un ambiente festivo, entre expresiones en lengua tsotsil y el característico aroma de la juncia, el pueblo de Rincón Chamula San Pedro recibió por primera vez en la historia la visita de un titular del Poder Judicial del Estado, gracias a la visión humanista impulsada por el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén.

Portando con orgullo y respeto la vestimenta tradicional de esta región, Moreno Guillén se presentó y saludó a las y los participantes en tsotsil, y durante su intervención manifestó que ahora desde el Poder Judicial se ha implementado una visión humanista, que no permite la separación con el pueblo, porque cuando la justicia escucha desde los pueblos originarios, todas las voces encuentran respuesta, primordialmente retomando el “Lekil Chapanel” (justicia verdadera o buen acuerdo), con el que se logran resolver los problemas de manera pacífica y a través del diálogo.



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Asimismo, Moreno Guillén respondió a la petición ciudadana, asegurando que se creará en este municipio, un Juzgado de Paz y Conciliación Indígena que será encabezado por una mujer, con la finalidad de ser el primer encuentro con la justicia para el pueblo y que represente una escucha directa.

Por su parte, la presidenta municipal María de la Luz Hernández Pérez, junto a las representantes de la sociedad y las mujeres, María del Carmen López López y Amalia López Hernández, y la diputada Selene Josefina Sánchez Cruz, ofrecieron una calurosa bienvenida, y coincidieron en reconocer a Juan Carlos Moreno Guillén, como el primer magistrado presidente que se acerca al pueblo, agradeciéndole esta muestra de que su municipio es prioridad, y que su gente es tratada con dignidad.

De igual manera, la ciudadana Verónica Liliana Bautista Hernández expresó su agradecimiento al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien, en 2017, siendo presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, hizo posible el reconocimiento y la creación de Rincón Chamula San Pedro como municipio.

Participaron en este evento, las y los servidores jurisdiccionales y personas defensoras públicas de este distrito judicial, quienes, al finalizar el encuentro, asesoraron y respondieron con responsabilidad, las dudas de las y los ciudadanos, avanzando hacia una justicia que se construye desde el territorio.