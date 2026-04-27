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Guardia Estatal Complementaria brinda auxilio a masculino que sufrió ataque epiléptico en Tuxtla Gutiérrez

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 27 de abril de 2026.- En reacción inmediata, elementos de la Guardia Estatal Complementaria de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), brindaron apoyo y solicitaron servicios médicos al número de emergencias 9-1-1 para atender a una persona del sexo masculino que sufrió un ataque epiléptico y que se encontraba abordo de un colectivo de la Ruta 128 en Tuxtla Gutiérrez.

En este marco, el conductor de la unidad cuando transitaba en la Calzada Fidel Velázquez, pidió auxilio a los cuerpos de seguridad, quienes acudieron al reporte y activaron los protocolos establecidos para proteger la integridad física del masculino.

En el lugar de los hechos se encontraba un familiar, quien decidió trasladarlo en vehículo particular a su domicilio, luego de que la persona afectada se recuperará.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de garantizar la seguridad de las familias chiapanecas, permitiendo fortalecer los lazos entre la ciudadanía y sus autoridades.

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