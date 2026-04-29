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YAMIL MELGAR CELEBRA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE TAPACHULA

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Tapachula, Chiapas.– En el marco de la conmemoración del Día de la Niñez, el presidente municipal Yamil Melgar encabezó una serie de actividades recreativas, culturales y de convivencia en distintos puntos del municipio, con el propósito de reconocer y celebrar a las niñas y niños tapachultecos.

Durante estos festejos, se realizaron eventos en la zona baja, así como en comunidades de la zona alta y en la zona centro de la ciudad, donde cientos de niñas y niños participaron con entusiasmo en dinámicas diseñadas para fortalecer la convivencia familiar y promover valores como la inclusión, el respeto y la alegría. En estas actividades, el alcalde estuvo acompañado por regidoras y regidores del Ayuntamiento, quienes se sumaron a las celebraciones en distintas sedes.

En estas acciones también se integró la participación de la presidenta honorífica del Sistema DIF Municipal de Tapachula, Beba Pedrero, quien de manera participativa acompañó diversas actividades, destacando la celebración realizada en el ejido El Edén, donde llevó momentos de alegría y convivencia a las niñas y niños de la comunidad. Su participación ha sido clave para fortalecer el enfoque social y cercano de estas jornadas.

El alcalde destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca generar entornos seguros y propicios para el desarrollo de la niñez, reafirmando el compromiso del gobierno municipal de seguir impulsando políticas públicas orientadas a su bienestar.

“Celebrar a nuestras niñas y niños es también reconocer su importancia en el presente y futuro de Tapachula. Seguiremos trabajando para brindarles más espacios, oportunidades y momentos que contribuyan a su desarrollo integral”, expresó.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de Tapachula refrenda su vocación social y su compromiso de continuar construyendo una ciudad más incluyente, donde la niñez sea siempre una prioridad.

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