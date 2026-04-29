YAMIL MELGAR CELEBRA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE TAPACHULA

Tapachula, Chiapas.– En el marco de la conmemoración del Día de la Niñez, el presidente municipal Yamil Melgar encabezó una serie de actividades recreativas, culturales y de convivencia en distintos puntos del municipio, con el propósito de reconocer y celebrar a las niñas y niños tapachultecos.
Durante estos festejos, se realizaron eventos en la zona baja, así como en comunidades de la zona alta y en la zona centro de la ciudad, donde cientos de niñas y niños participaron con entusiasmo en dinámicas diseñadas para fortalecer la convivencia familiar y promover valores como la inclusión, el respeto y la alegría. En estas actividades, el alcalde estuvo acompañado por regidoras y regidores del Ayuntamiento, quienes se sumaron a las celebraciones en distintas sedes.
El alcalde destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca generar entornos seguros y propicios para el desarrollo de la niñez, reafirmando el compromiso del gobierno municipal de seguir impulsando políticas públicas orientadas a su bienestar.
“Celebrar a nuestras niñas y niños es también reconocer su importancia en el presente y futuro de Tapachula. Seguiremos trabajando para brindarles más espacios, oportunidades y momentos que contribuyan a su desarrollo integral”, expresó.
Con estas actividades, el Ayuntamiento de Tapachula refrenda su vocación social y su compromiso de continuar construyendo una ciudad más incluyente, donde la niñez sea siempre una prioridad.