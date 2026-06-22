Rompiendo récords… otra vez 🇲🇽

⚽️ Un histórico de 25.5 millones de espectadores inundaron las pantallas en canales lineales para presenciar el emocionante enfrentamiento de alto riesgo de México contra Corea del Sur.

⚽️ Rompiendo todos los récords anteriores, el choque contra Corea del Sur se convierte en la transmisión del FIFA World Cup ™️ más vista de México en el siglo XXI, superando el récord anterior establecido por su primer partido del torneo.

Nota: Datos de audiencia nocturna; las cifras consolidadas se publicarán después del torneo.

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