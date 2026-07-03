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Tapachula fortalece la prevención del dengue con acciones integrales: Yamil Melgar

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* Dan banderazo de salida a la campaña de descacharrización para combatir el dengue, zika y chikungunya.

Tapachula, Chiapas; 3 de julio de 2026.– El presidente municipal, Yamil Melgar, acompañó al secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, quien encabezó el banderazo de salida de la campaña de descacharrización en el Parque Recreativo Los Cerritos, reafirmando el compromiso de los tres órdenes de gobierno para prevenir enfermedades transmitidas por vector, como el dengue, zika y chikungunya.

Durante su mensaje, Yamil Melgar destacó que la prevención y la participación ciudadana son fundamentales para proteger la salud de las familias, en congruencia con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. “Cuidar la salud no solo significa atender enfermedades, sino también prevenirlas, generar conciencia y fomentar una cultura de corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía. Solo mediante el trabajo en conjunto podremos construir un municipio más limpio, saludable y con mayor bienestar para todas y todos”, expresó.

Por su parte, el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, destacó que “la mejor herramienta para combatir el dengue es la prevención y la participación de la ciudadanía; cuando sociedad y gobierno trabajan unidos, se protege la salud de todas y todos”. En tanto, el secretario de Salud Municipal, Francisco “Pancho” Castillo, informó que de octubre de 2025 a la fecha las jornadas de descacharrización han permitido retirar más de 450 toneladas de objetos en desuso, eliminando potenciales criaderos de mosquitos y beneficiando a más de 200 colonias del municipio. Durante el evento también se entregó un reconocimiento a la secretaria de la Juventud y el Deporte, Brenda Contreras Edelman, por la certificación del Parque Recreativo Los Cerritos como espacio libre de criaderos de vectores.

Como parte de la estrategia integral para combatir el dengue, zika y chikungunya, el Ayuntamiento de Tapachula impulsa la instalación de una trituradora de llantas, que permitirá recibir y procesar los neumáticos generados en Tapachula y en la región Soconusco, evitando que se conviertan en criaderos de mosquitos y fortaleciendo las acciones permanentes de saneamiento ambiental.

Al evento asistieron el presidente municipal de Cacahoatán, Víctor Pérez Saldaña; el presidente municipal de Tuxtla Chico, Julio Enrique Gamboa Altúzar; la directora general del Centro Estatal de Trasplantes, Cristel Dávalos Sarmiento; el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VII, Jaime Ordóñez Granja; la teniente de Navío Ana Lizbeth Gómez de León, en representación de la 22 Zona Naval; el coordinador Médico de Servicios de Salud Regional VII IMSS-Bienestar, Esau Guzmán Morales; así como la sexta regidora del Ayuntamiento de Tapachula, Adriana Blas Solís, quienes refrendaron su compromiso de fortalecer el trabajo coordinado para proteger la salud de las familias y consolidar un Tapachula más limpio, saludable y libre de enfermedades transmitidas por vector.

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