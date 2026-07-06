Recientes homicidios de Tuxtla Gutiérrez son esclarecidos; no habrá impunidad: Fiscal Jorge Llaven

• Hay 6 personas detenidas por estos hechos; 4 son de origen venezolano

• En el primer semestre de 2026 reduce incidencia delictiva respecto al mismo periodo en 2025

Al realizar su transmisión en vivo, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer el esclarecimiento de dos homicidios cometidos en Tuxtla Gutiérrez en junio de este año, por los cuales los presuntos responsables ya enfrentan la justicia.

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Por el homicidio calificado de Agustín «N», cuyo cuerpo fue localizado el pasado 24 de junio sobre un camino de terracería en Rancho Viejo, en el nuevo Libramiento Sur, fueron detenidos Luis Octavio “N”, alias “El Mecánico”, y Maikel Emilio “N”, ambos de origen venezolano; Jesús Alejandro “N”, alias “El Colocho” y Joel Joachín “N”, alias “El Joachín”.

Dijo además, que de acuerdo con las indagaciones, la víctima presentaba varios días de haber fallecido y se encontraba en estado de descomposición, precisando que la necropsia estableció como causa de muerte traumatismo craneoencefálico producido por objeto romo. Agregó, que la víctima había sido privada de la libertad y que mediante el análisis de videovigilancia y otros actos de investigación, se identificó a los presuntos responsables.

Respecto al homicidio perpetrado el 30 de junio en el barrio Tzocotumbak, el Fiscal General señaló que fueron detenidos como presuntos responsables: Enderson «N» y Luis «N», de origen venezolano, quienes luego de convivir con la víctima al interior de su domicilio, comenzaron a agredirlo para posteriormente quitarle la vida con un arma de fuego.

«Ningún delito quedará impune. Solicitaremos la pena máxima de hasta 50 años de prisión para los responsables de estos homicidios», añadió.

Durante este ejercicio de comunicación, Jorge Llaven dio a conocer que atendió de manera personal a la joven que denunció en redes sociales que fueron puestos en libertad los presuntos responsables del delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en su agravio el pasado octubre de 2025, en el municipio de Mezcalapa.

De esta forma, aclaró que no cuentan con libertad absolutoria, si no que se les impuso la medida cautelar de firma periódica y medidas de restricción de no acercarse a la víctima bajo ningún motivo.

Asimismo, dijo que se instruyó a la Secretaría de Seguridad del Pueblo y a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mezcalapa para que realicen las acciones de vigilancia, tanto para la ofendida como para sus familiares, al tiempo de puntualizar que estará muy atento de este hecho.

Al reportar la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez, dio a conocer que de enero a junio de 2026 hay una reducción del 36% en incidencia delictiva en general, respecto al mismo periodo el año pasado, y en delitos de alto impacto se disminuyó un 30%, con 113 carpetas iniciadas en este año. Mientras que para delitos sexuales y el delito de violencia familiar se registró una reducción del 39% en cada rubro en este semestre.

“Seguiremos trabajando y llegando a los hogares de Tuxtla para prevenir conductas delictivas como son las de tipo sexual”, finalizó.