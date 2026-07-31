Yamil Melgar entrega obra integral que transforma Laureles II

Con la entrega de dos calles integrales, las familias de Laureles II cuentan hoy con mejor movilidad, infraestructura y servicios básicos.
Tapachula, Chiapas.– El presidente municipal, Yamil Melgar, afirmó que la transformación de Tapachula avanza con obras que mejoran la calidad de vida de las familias, siguiendo la visión de desarrollo y bienestar que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez para construir un Chiapas con mejores oportunidades. Al inaugurar la pavimentación integral de calles en la colonia Laureles II, el alcalde reiteró que su administración trabaja para entregar infraestructura de calidad que responda a las necesidades de la población.
“En Tapachula seguimos construyendo obras que transforman vidas. Cada proyecto se ejecuta con una visión integral para garantizar infraestructura de calidad, mayor seguridad y mejores servicios para las familias”, destacó Yamil Melgar.
En representación de las y los vecinos, el coordinador general de COPLADEM Laureles II, Evaristo García Barrios, agradeció al presidente municipal Yamil Melgar el cumplimiento de este compromiso y reconoció que la obra fue entregada en tiempo y forma, beneficiando directamente a las familias de la colonia.
En el evento estuvieron presentes el primer regidor, Juan Carlos Damiano; el director general de Infraestructura y Desarrollo de EGE, Ing. Carlos Capri Serra; integrantes del gabinete municipal y habitantes de la colonia Laureles II. Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Tapachula reafirma su compromiso de seguir transformando las colonias con infraestructura que mejora la calidad de vida de las y los tapachultecos.