Yamil Melgar entrega obra integral que transforma Laureles II

Con la entrega de dos calles integrales, las familias de Laureles II cuentan hoy con mejor movilidad, infraestructura y servicios básicos.

Tapachula, Chiapas.– El presidente municipal, Yamil Melgar, afirmó que la transformación de Tapachula avanza con obras que mejoran la calidad de vida de las familias, siguiendo la visión de desarrollo y bienestar que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez para construir un Chiapas con mejores oportunidades. Al inaugurar la pavimentación integral de calles en la colonia Laureles II, el alcalde reiteró que su administración trabaja para entregar infraestructura de calidad que responda a las necesidades de la población.

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El secretario de Obras Públicas Municipales, William Penagos, informó que la obra comprende 1,854 metros cuadrados de pavimento hidráulico en 206 metros lineales, además de 446 metros lineales de guarniciones, 806 metros cuadrados de banquetas estampadas, 203 metros lineales de red de drenaje sanitario, 201 metros lineales de red de agua entubada y la instalación de 9 luminarias LED, infraestructura que fortalece la movilidad, mejora los servicios básicos y brinda mayor seguridad a las familias de la colonia Laureles II.

“En Tapachula seguimos construyendo obras que transforman vidas. Cada proyecto se ejecuta con una visión integral para garantizar infraestructura de calidad, mayor seguridad y mejores servicios para las familias”, destacó Yamil Melgar.

En representación de las y los vecinos, el coordinador general de COPLADEM Laureles II, Evaristo García Barrios, agradeció al presidente municipal Yamil Melgar el cumplimiento de este compromiso y reconoció que la obra fue entregada en tiempo y forma, beneficiando directamente a las familias de la colonia.

En el evento estuvieron presentes el primer regidor, Juan Carlos Damiano; el director general de Infraestructura y Desarrollo de EGE, Ing. Carlos Capri Serra; integrantes del gabinete municipal y habitantes de la colonia Laureles II. Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Tapachula reafirma su compromiso de seguir transformando las colonias con infraestructura que mejora la calidad de vida de las y los tapachultecos.