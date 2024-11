ARIES: (21 marzo-20 abril) Tienes una energía física fuerte, puedes ir bajar correr y no te cansas fácilmente; por lo tanto, aparte de tu trabajo busca alguna actividad como ir al gimnasio o ir a natación, para sacar energías.

TAURO: (21 abril-20 mayo) En esta ocasión los demás en tu trabajo te ven como una persona seria, responsable y muy trabajadora, transmitiendo confianza y firmeza en tus actos, esto te permite ocupar una iniciativa progresista.

GÉMINIS: (21 mayo-21 junio) Puede ser bastante elocuente y vas a conversar e intercambiar conocimientos con los demás, porque sientes una gran necesidad de expresarte y de hablar antes de pensar, lo cual te ha llevado a grandes triunfos.

CÁNCER: (22 junio-22 julio) Tu curiosidad es infinita, tu mente puede llevarte a sobresalir por tu gran calidad humana, y cuándo eres disciplinado y pones atención en lo que haces es cuando tienes mejores resultados en tu oficina.

LEO: (23 julio-22 agosto) Ganarás dinero a través de trabajos creativos y aquellos donde puedas tú organizar a un grupo de amistades, donde puedas ser el líder que comande actividades de venta, como de comercialización de productos científicos.

VIRGO: (23 agosto-22 septiembre) Posees una mente privilegiada con gran capacidad original creativa y única, pero también no es conveniente que te aferres a tus propias ideas. Trata de ver la opinión de los demás para obtener actividades de mayor trascendencia.

LIBRA: (23 septiembre-22 octubre) Te sientes atraído por los viajes y por conocer todo en tu entorno, ya que te sientes un viajero nacional e internacional, buscando conocer todo México y salir de nuestro país.

ESCORPIÓ: (23 octubre-21 noviembre) Tu mente te ha llevado a sobresalir en estudios siempre y cuando conlleven al triunfo en la economía y también tienes la capacidad para escribir un libro acerca de actividades sociales.

SAGITARIO: (22 noviembre-21 diciembre) Tienes una capacidad original creativa muy diferente a los demás; te aferras a tus propias ideas con mucha elocuencia y no respondes a ningún tipo de imposición u orden, porque tú quieres ser la persona que comande tus iniciativas.

CAPRICORNIO: (22 diciembre-21 enero) Tu mente es muy imaginativa, fantasiosa y respondes este día más a tus emociones que a tu raciocinio; trata de poner los pies sobre la tierra para que no te sorprendan situaciones que no te darán ningún beneficio.

ACUARIO: (22 enero-19 febrero) Tus ideas están totalmente relacionadas con el siglo 21, apuntan al futuro, a una gran y amplia libertad, porque consideras que el ser humano debe de ser libre inteligente y triunfador.

PISCIS: (20 febrero-20 marzo) Tienes dificultad en relatar los sucesos tal cómo ocurrieron. Por tu gran dosis de fantasías puedes caer en exageraciones o en mentira, sin darte cuenta de ello. Este día se te recomienda seas como Santo Tomás, hasta no tocar o hasta no comprobar, no creer.