ARIES (21 marzo-20 abril): Podrás sentir una intensa necesidad de exponer tus intereses y defender lo que te conviene, sin dejar que otros hablen por ti. Estarás dispuesto a luchar de manera apasionada y estratégica por tus objetivos, lo que te permitirá detectar oportunidades y posibles ganancias en acuerdos y negocios.

TAURO (21 abril-20 mayo): Buscas encontrar un equilibrio interno, priorizando tu propio bienestar y autoamor. Te enfocas en darte a ti mismo las atenciones y cuidados necesarios, reconociendo que es fundamental amarte y valorarte para poder ofrecer amor y afecto genuino a los demás.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio): Te llega una energía innovadora y liberadora que te permite ver más allá de tus límites actuales. Encontrarás nuevos caminos y oportunidades para superarte y definir un futuro más prometedor.

CÁNCER (22 junio-22 julio): Se abre una puerta hacia la buena suerte y la prosperidad. Es momento de dejar atrás las dificultades y aprovechar la oportunidad para crecer y alcanzar tus metas. Todo parece acomodarse a tu favor, permitiéndote disfrutar de una etapa de satisfacción y bendición.

LEO (23 julio-22 agosto): Se ilumina tu conciencia para buscar equilibrio y armonía en todos los aspectos de tu vida. Te invita a reflexionar sobre tus hábitos y patrones, identificando aquello que has normalizado y que podría estar afectándote negativamente. Al reconocer áreas que requieren control y ajuste, podrás tomar decisiones conscientes.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre) Se intensifican las energías del amor y la conexión. Tendrás oportunidades para cultivar cariño y afecto, lo que facilitará la conexión con personas que te gustan. Tu capacidad para entender y comunicarte de manera efectiva te permitirá fortalecer vínculos y posiblemente encontrar a esa persona especial.

LIBRA (23 septiembre-22 octubre): Se fortalece la energía del equilibrio y la armonía en la comunicación. Esto te brinda claridad mental y capacidad para discernir qué es lo mejor para ti, permitiéndote tomar decisiones informadas y evitar situaciones negativas. Tu intuición se vuelve más aguda, guiándote con sentido común y claridad para navegar por la vida de manera efectiva.

ESCORPIÓ (23 octubre-21 noviembre): Te sientes más expresivo y emocional, lo que se refleja en tu lenguaje corporal y en la forma en que interactúas con los demás. Es importante que seas consciente de tus emociones y canalices tu energía de manera positiva, para evitar situaciones que te hagan sentir vulnerable o en desventaja.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre): Como tu regente, Júpiter en Cáncer te trae una energía liberadora que te permite soltar los malos antecedentes de tu pasado, liberándote de aquello que te ha estado persiguiendo o cargando con consecuencias negativas. Esto te permite vivir intensamente en el presente, libre de ataduras emocionales y con una mayor sensación de paz y libertad.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero): Como tu regente, Saturno en Piscis te trae una energía de manifestación y concreción, donde todo lo que está destinado a hacerte feliz llega para quedarse y formar parte de tu vida de manera duradera.

ACUARIO (22 enero-19 febrero): Con Plutón en retrogrado, se te presenta una oportunidad para sacar a relucir tu resiliencia y perseverancia frente a los imprevistos y desafíos que puedan surgir. Esta energía te invita a reevaluar tus prioridades y a encontrar la fuerza interior para superar obstáculos.

PISCIS (20 febrero-20 marzo): Es probable que te encuentres con personas que no necesariamente compartan tus intereses o valores. Algunas pueden tener motivaciones egoístas o hipócritas, lo que podría afectar tu energía y bienestar.