Lupillo Rivera Reacciona con Ironía a Declaraciones de Belinda

La tensión entre Lupillo Rivera y Belinda volvió a encenderse luego de que se retomaran viejos temas sobre su supuesta relación pasada. El origen de esta nueva disputa está en el libro autobiográfico del cantante, «Tragos amargos», donde habla de la intérprete de «Luz sin gravedad».

Desde hace algunos años, Rivera ha asegurado que mantuvo un romance con la actriz, misma que no ha sido aprobada por ella. Tras calificarlo como una persona «irrelevante» al ser cuestionada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Belinda señaló que está acostumbrada a que se utilice su nombre para diversos temas, evitando profundizar en el asunto: «No tengo nada que hablar al respecto, yo no hablo de personas irrelevantes».

Lupillo Rivera reaviva el tema

En «Tragos Amargos», el «Toro del corrido» narra que su cercanía con Belinda se dio en 2016, cuando ambos participaban como coaches en «La Voz México». Aunque la relación aparentemente fue breve, solo de siete meses, fue intensa y consideraron formar una familia: «Queríamos tener gemelas», escribió, mencionando que los planes se vinieron abajo por una supuesta infidelidad de la cantante.

Sarcasmo como respuesta

En entrevista para el programa «Ventaneando», Lupillo reaccionó con sarcasmo a los tajantes comentarios de Belinda:

«Estoy con ella, no estoy a su altura, soy una persona irrelevante para ella. La verdad, no estoy a su grandeza y a su altura, mis respetos», dijo.

Con el mismo tono, reiteró: «Nunca he sido un artista grande como ella y soy un pequeño artista que apenas va empezando. Que le eche ganas ella por su lado».

El tatuaje de Belinda

En su momento, Lupillo Rivera se hizo un tatuaje con el rostro de Belinda, que fue muy comentado. Sin embargo, luego decidió cubrirlo. En entrevista con Yordi Rosado, explicó que la razón no fue por despecho o rencor, sino por respeto a Giselle Soto, su ahora exnovia. Sun