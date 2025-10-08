miércoles, octubre 8, 2025
Carín León Conquista la Portada de "Vogue"
Carín León Conquista la Portada de “Vogue”

En un año muy exitoso para Carín León, el cantante protagonizó la portada de la más reciente edición de la revista «Vogue Magazine», en la que lo consideran «el presente y futuro de la música regional mexicana».
«Me gusta cosechar cosas imposibles como estar en un Grand Ole Opry, una capital completamente americana y ser el primer mexicano en estar en ese lugar en donde estuvo Johnny Cash, donde ha estado Garth Brooks, donde ha estado toda la cultura americana», dijo el músico al medio.
«El rugido del León» es el lema con el que la publicación tituló su portada, en la que Carín anunció nuevos álbumes y su primer disco en inglés para 2026.
«Es un estilo con el que yo crecí de bien morro y quiero traerlo al panorama del regional mexicano y al panorama internacional», explicó el cantante de 36 años de edad y detalló lo que viene en sus siguientes producciones:
«Paseando por el country, por el rock, por mucho funk, por un poco de psicodelia, sesentas, primeros discos de Bee Gees, un poco de Queen, todos esos sonidos y tratando de mezclarlos con nuestras raíces mexicanas», finalizó. Sun

