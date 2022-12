México Fracasa y Queda Fuera de Octavos de Final en el Mundial de Qatar 2022

Doha, Qatar, noviembre 30.- El fracaso se consumó en el agregado. Salem Al Dawsari venció a Guillermo Ochoa. Todo estaba perdido, aunque ese gol en contra no significó mucho. A la Selección Nacional le faltó una anotación para evitar la catástrofe que hoy la ahoga.

México al fin anotó, al fin ganó en la Copa del Mundo, pero la combinación no se dio y —por primera vez desde 1978— queda fuera de octavos de final.

Victoria sobre Arabia Saudita (2-1), con la que el Tricolor llegó a cuatro puntos, los mismos que Polonia, pero los verdes finalizaron con diferencia de goles de -1; los europeos, en cero.

Hablar de que se cayó con la cara al sol y se dio hasta la última gota de sudor, es insuficiente. La Selección Mexicana venía arrastrando una mala racha, de la cual nunca se recuperó, y en la Copa del Mundo lo pagó.

No le pudo ganar a una débil Polonia, el planteamiento contra Argentina no resultó.

Y frente a Arabia Saudita se quedó corta.

Fracaso de los federativos, que escogieron a un técnico que no se pudo levantar de la crisis, y de un entrenador que actuó con incongruencia a la hora de escoger a los jugadores.

Argentina clasifica como líder

La sangre joven de Argentina salió al rescate, luego de un penalti fallado por Lionel Messi, y sometió a Polonia para meterse en los octavos de final del Mundial.

Alexis Mac Allister y Julián Álvarez hicieron las anotaciones de la victoria.

Dan susto a Francia para finalizar

La campeona vigente sufrió un susto no tan pequeño para cerrar la primera fase. Un bonito gol de Wahbi Khazri (58’) le dio a Túnez una victoria pírrica, insuficiente para que el equipo africano accediera a los octavos de final, ya que Australia quedó segunda en el Grupo D debido a tener una mejor diferencia de goles.

Australia vuelve a Octavos de Final

Tras derrotar por 1-0 a Dinamarca con gol de Mathew Leckie, la Selección de Australia avanzó a Octavos de Final de la Copa del Mundo por segunda vez en su historia.

El primer partido de la presente Copa del Mundo lo perdió por goleada ante el actual campeón del torneo por 4-1.

Sin embargo, respondieron con la derrota por 1-0 sobre Túnez y finalmente, se impusieron a Dinamarca por el mismo marcador. Sufrida pero histórica clasificación a Octavos de Final.

La última vez que lo consiguieron fue en Alemania 2006, pero aquel Mundial lo terminaron con cuatro puntos en la fase de grupos, mientras que en Qatar lo lograron con seis unidades, sellando su mejor participación en la historia.