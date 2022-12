Tuxtla Chico Gana 2-1 a Suchiate en el Arranque del Estatal

La selección de Tuxtla Chico gana 2-1 en el último minuto de tiro penal a su similar de Suchiate, ayer por la tarde en lo que fue la primera jornada del campeonato estatal de futbol, categoría veterano máster, en su XXIX Edición, que se está desarrollando en esta cálida ciudad del sureste chiapaneco, en el estadio San Miguel, avalado por la Asociación de Futbol de Chiapas, que preside José Isabel Tacias Gallegos.

Antes del partido, directivos de la AFUCHAC, y de la liga municipal de futbol de Tuxtla Chico, entregaron reconocimientos a silbantes locales, por su gran trayectoria en el balompié local.

Un primer tiempo donde Tuxtla Chico genero varias llegadas con peligro de gol al arco de Suchiate, quienes se defendieron a capa y espada, pero en el minuto 29, en una jugada que nació por el costado derecho, Jaime Lasos Martínez adelanta a los locales, e irse al descanso obligatorio con los cartones a su favor 1-0.

En la parte complementaria el cuadro fronterizo adelantó sus líneas, y en una jugada por la punta derecha, agarró mal parado a la zaga contraria, y empata los cartones 1-1, con tanto de su atacante Ciro Morales.

El conjunto “machetero” se fue al frente tras la igualada, buscando a toda costa el tanto de la victoria, pero el arquero “suchiatense” Freddy Vilches se los impidió, pero en la última jugada del partido se equivoca, y comete penal al atacante local, por lo que el silbante Paco leal, marca el penal, el cual fue bien cobrado por Olginho García, para mover la pizarra 2-1 a favor de Tuxtla Chico, que de esta manera consigue su primer triunfo.

En otros resultados de esta jornada, Frontera Hidalgo golea 9-0 a Cacahoatan; Cosalapa vence 1-0 a Veteranos Tapachula; y Ocosingo derrota 3-0 a Motozintla.

Rol de juego 01 de Diciembre 2022, Estadio San Miguel de Tuxtla Chico.-

09:00 Suchiate vs Veteranos Tapachula

11:00 Cacahoatan vs Ocosingo

13:00 Frontera Hidalgo vs Motozintla

14:45 Inauguración

15:30 Tuxtla Chico vs Cosalapa

La Directiva de la Liga de Futbol Municipal de Tuxtla Chico, invita a todos los aficionados al balompié, a que asistan a presenciar estos encuentros, y apoyen a su selección favorita. EL ORBE/Virgilio Cruz