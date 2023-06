Médicos y Asociados Doblega 3-1 a Cafeteros en Veteranos

La oncena de Médicos y Asociados se mantiene en el liderato del Torneo de Liga 2023, en la categoría veteranos júnior de la liga de futbol Envida al vencer por pizarra de 3-1 a la escuadra del Deportivo Cafeteros, el pasado fin de semana, en el campo uno de esta organización deportiva.

Partido equilibrado al inicio del encuentro, donde los “galenos” poco a poco se fueron asentando en el terreno de juego, desarrollando un futbol abierto, y al final terminan ganando 3-1, con anotaciones Fernando Villegas, David Barrios, y Miguel Barrios, con descuento de David.

En otros resultados, Los Dinos empatan 1-1 con la Victoria; Los Pitufos se imponen 4-1 a Bicentenario; Halcones derrota 3-2 a Bonanza; y Sección XIV bate 3-1 a Cisnes FC.

En veteranos oro, Amigos supera 5-2 a Unión Esperanza; Jubilados IMSS le pega 5-1 a médicos y Asociados; Atlas vence 1-0 a Unión Santa Fe; Envida supera 5-3 a Necaxa; y Sacrificio gana 3-0 a Crysan. El Orbe/Virgilio Cruz

Rol de juego domingo 25 de junio 2023, jornada 22 veteranos júnior.-

Campo 1.-

08:00 Pitufos vs Sección XIV

10:00 Dinos vs Bicentenario

12:00 Médicos y Asociados vs Halcones

Campo 5.-

08:00 Bonanza vs Victoria

10:00 Galácticos vs Victoria

14:00 Barcelona vs Cafeteros