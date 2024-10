Feyenoord le «Abre la Puerta» a Santiago Giménez

Ciudad de México, 6 de Enero.-El director técnico de Feyenoord, Arne Slot, rompió el silencio sobre el futuro de Santiago Giménez. Y es que, en los últimos meses, han surgido rumores que colocan al futbolista en distintos equipos del balompié internacional

De acuerdo con el entrenador, la puerta «está abierta» para Giménez siempre y cuando se le presente una buena oferta al club neerlandés. Principalmente, porque el conjunto todavía tiene que generar ganancias.

«Siempre será una consideración qué se haga con ello, pero no tengo miedo de que Giménez se vaya por poco dinero, Te Kloese no haría eso. Si alguien hace una oferta grande, daré mi opinión y motivos para rechazarla. Pero tendrá (la directiva) la libertad de actuar de manera diferente», explicó para los micrófonos de ESPN.

Asimismo, reveló que confía en encontrar talento joven para la próxima temporada, así como lo hicieron con Giménez.

«Lo malo para Feyenoord es que es tan posible, como imposible fortalecernos. No hablo de atraer a buenos jugadores que podrían fortalecernos de nuevo en seis meses, porque eso también ha ocurrido en el último año. Ya sea Stengs, Hancko, Wieffer o Timber. Puedo nombrarlos a todos […]. Si queremos fortalecernos con un jugador que nos fortalezca desde el primer día, traerá cierto nivel salarial. Y eso todavía no es para Feyenoord», finalizó el DT.

Como parte de la Eredivisie, el próximo partido del Feyenoord será contra NEC. La cita será el domingo, 14 de enero, a las 9:45, en el Feyenoord Stadium. Sun