Atlas Derrota 3-2 a Walker en la Asociación Médica

*En Veteranos Junior

La oncena del Atlas da la sorpresa, y derrota 3-2 a Deportivo Walker, en la pasada jornada 7 del Torneo de Liga 2024, en la categoría Veteranos Junior de la Liga de Futbol Asociación Médica que preside David Olvera Santos.

Encuentro que arrancó a buen ritmo, con jugadas de buen nivel de ambos bandos, pero al final, Atlas no perdona, y gana apuradamente 3-2.

En otro resultados, Atlético Civil se impone 1-0 a Barchelona; Evolutión da la sorpresa al batir 5-1 a Magisterio; Geriátricos golea 7-0 a Liverpool; el campeón Panamericana dobla 6-2 a Real Soconusco; y Purificadora Delicias vence 2-1 a Amigos FC.EL ORBE/Virgilio Cruz

Rol de juegos, jornada 8, domingo 18 de agosto d 2024.

Campo Asociación Médica

08:00 Magisterio Vs Atlas

10:00 BarchelonaVs Panamericana

12:00 Purificadora Delicias Vs Walker

14:00 Atlético Civil Vs Geriátricos

Campo El Sacrificio.

09:00 Amigos FC Vs Real Soconusco

11:30 EvolutiónVs Liverpool