Más de Mil 300 Atletas Registrados en 5ª Carrera por la Donación de Órganos

Tapachula, Chiapas; 6 de Septiembre del 2025.- Se encuentra todo listo para que se lleve a cabo la “5ª Carrera por la Donación de Órganos y Tejidos con fines de trasplante”, con un recorrido de 5 kilómetros, en donde ya se encuentran inscritos alrededor de mil 300 deportistas en las diferentes categorías.

El punto de partida en el Hospital Regional, de ahí se dirigirá a las instalaciones del Hospital Ciudad Salud, carretera a Puerto Madero, al sur de la Ciudad de Tapachula. El próximo 28 de Septiembre a las 7:00 de la mañana.

Lo anterior fue dado a conocer por Romeo Pérez, organizador de dicha carrera, quien explicó que intentarán salir puntuales por la cuestión de la vialidad.



Las categorías que tienen designadas para este evento son Libre Femenil y Varonil, Categoría Master Varonil y Femenil.En cuestión de la vialidad y de protección de los atletas, manifestó que tienen la participación de la Secretaría de Vialidad, el apoyo de la Guardia Nacional, Guardia Estatal y Secretaría de Seguridad.Entrevistado por aparte, el Doctor José Roberto Gallardo Soberanis, coordinador Hospitalario de Donación de Órganos, dio a conocer que desde que inició el programa de trasplante, en el hospital, a la actualidad se han hecho 90 trasplantes de riñón y dos trasplantes de córneas.“Entonces, el motivo principal es fomentar la donación de órganos y tener la cultura de saber que una vez después de la muerte se puede dar vida. Es la parte que queremos fomentar, como bien dice la doctora Cristel, se realizan actividades todo el año”, comentó.De igual forma dio a conocer que el próximo día 26 del presente mes, tendrán un simposio para todas las áreas médicas, en donde se dan a conocer temas selectos que tienen que ver con la donación de órganos, y desde el abordaje de los familiares de parte de psicología, y la atención de enfermería a los pacientes trasplantados. Así como se cuida al paciente trasplantado.Agregó que prácticamente tienen actividades todo el año, y una de esas actividades es la carretera para fomentar entre la población la donación. EL ORBE/ JC